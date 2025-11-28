venerdì, 28 Novembre 2025
ACCADDE OGGI: 28 Novembre 1937, nasce lo stadio Cibali

Redazione
By Redazione
foto Mimmo Rapisarda

28 Novembre 1937, data storica per Catania ed il Catania. Dopo tre anni di cantiere nacque ufficialmente il nuovo stadio Cibali, nell’omonimo quartiere. Venne inaugurato in coincidenza con la partita Catania-Foggia, valida per la nona giornata del campionato di Serie C e vinta dagli etnei 1-0. In gol Raffaele Pulzone, primo marcatore sul nuovo rettangolo verde. Gli spettatori rimasero positivamente stupiti dalla struttura, notevole considerati i tempi. Il progetto fu dell’architetto Raffaele Leone per conto della ditta di proprietà dell’ingegnere Antonio Ferro. Il Catania chiuse quella stagione al quarto posto. Il Cibali è stato anche lo stadio dell’Atletico Catania e della Jolly Componibili Catania, la squadra di calcio femminile che ha vinto lo scudetto 1978. Dal 2002 è dedicato al “Presidentissimo” Angelo Massimino.

