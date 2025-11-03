ACCADDE OGGI: 3 novembre 1940, vittorioso esordio del Catania in C

3 novembre 1940, esordio del Catania nel campionato di Serie C girone H. Stagione calcistica disputata nel clima di guerra in corso. Al Cibali, impianto che nelle successive tre annate venne intitolato all’ex governatore della Libia Italo Balbo, gli etnei ospitano il Cosenza. La formazione guidata dall’ungherese Ernst Guzsik inizia l’avventura nel migliore dei modi, piegando la resistenza calabrese per 2-1. Pasquale Gaetano porta in vantaggio il Cosenza al 43′ ma, pochi minuti dopo, ci pensa un giovane Carmelo Di Bella, mezzala all’epoca 19enne (il giornalista Gaetano Sconzo lo definiì Sette polmoni ndr) e futuro allenatore di successo del Catania, a pareggiare i conti. La rete decisiva ai fini della vittoria catanese porta la firma di Emilio Greco al minuto 80. Per la gioia dell’allora Presidente Ruggero Albanese.
