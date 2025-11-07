venerdì, 7 Novembre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 7 Novembre 2004, esordio vincente di Sonetti sulla panchina del...
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 7 Novembre 2004, esordio vincente di Sonetti sulla panchina del Catania

Redazione
By Redazione
0
1665
Nedo Sonetti

Il Catania conferma la tradizione favorevole a Piacenza. Il 7 Novembre 2004 la truppa allenata da Nedo Sonetti, all’esordio sulla panchina etnea dopo essere subentrato a Maurizio Costantini, porta a casa i tre punti in terra emiliana nel campionato di Serie B. Successo che porta la firma di un’autorete di Radice al 43’ del primo tempo. Rossazzurri ben messi in campo, schierati secondo un 4-1-3-2 con Miceli a fare da raccordo tra difesa e centrocampo ed il tandem Bruno-Ferrante in attacco.

Grandi meriti del “sergente” Sonetti, il quale rigenera sul piano caratteriale un gruppo che dimostra di avere trovato le giuste motivazioni. Non a caso il finale di stagione sarà in crescendo, soprattutto grazie agli innesti effettuati nel mercato “di riparazione” di gente come Cristian Silvestri, Cesar, Menegazzo, Serafini e Jeda, pedine rivelatesi davvero fondamentali nell’economia della stagione rossazzurra.

VIDEO: gli highlights di Piacenza 0-1 Catania

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DI GENNARO: “Voliamo basso, ostacolo sempre dietro l’angolo. Non volevo lasciare il lavoro a metà. Inglese? Sapeva quello che avrebbe trovato…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency