ACCADDE OGGI: 7 Novembre 2004, esordio vincente di Sonetti sulla panchina del Catania

Il Catania conferma la tradizione favorevole a Piacenza. Il 7 Novembre 2004 la truppa allenata da Nedo Sonetti, all’esordio sulla panchina etnea dopo essere subentrato a Maurizio Costantini, porta a casa i tre punti in terra emiliana nel campionato di Serie B. Successo che porta la firma di un’autorete di Radice al 43’ del primo tempo. Rossazzurri ben messi in campo, schierati secondo un 4-1-3-2 con Miceli a fare da raccordo tra difesa e centrocampo ed il tandem Bruno-Ferrante in attacco.
Grandi meriti del “sergente” Sonetti, il quale rigenera sul piano caratteriale un gruppo che dimostra di avere trovato le giuste motivazioni. Non a caso il finale di stagione sarà in crescendo, soprattutto grazie agli innesti effettuati nel mercato “di riparazione” di gente come Cristian Silvestri, Cesar, Menegazzo, Serafini e Jeda, pedine rivelatesi davvero fondamentali nell’economia della stagione rossazzurra.
VIDEO: gli highlights di Piacenza 0-1 Catania
