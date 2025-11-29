sabato, 29 Novembre 2025
ALLEGRETTO a Telecolor: “Vittoria importante che dedichiamo ai compagni infortunati”

Gianluca Virgillito
foto Catania FC

Il difensore Andrea Allegretto a Telecolor ha commentato il successo del Catania sul Picerno: “Sempre un piacere tornare dove sono cresciuto come persona e calcisticamente. Oggi è stata una vittoria importantissima, la volevamo dedicare ai nostri compagni infortunati. Abbiamo visto un video prima della partita in cui i loro ci hanno caricato. Siamo un gruppo vero, unito. Guardiamo a noi stessi, cerchiamo di superare ogni ostacolo. Ci adattiamo tutti, questo sta portando risultati positivi. Oggi credo di essermi adattato e sono contento. Fisicamente adesso sto bene, stiamo lavorando tutti tanto e bene. In allenamento diamo il massimo, tutti dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo un unico obiettivo tutti, cercheremo di andare avanti su questa strada. Speriamo che l’andamento continui così”.

