ALLEGRETTO: “Sulla destra mi sono trovato bene. Catania occasione fondamentale per la mia carriera. A Picerno gara impegnativa”

Domenica ha esordito da titolare giocando in un ruolo non propriamente suo, essendo sì un difensore ma mancino di piede. Andrea Allegretto ha raccontato le sue impressioni al quotidiano La Sicilia, speranzoso di giocarsi altre opportunità con la maglia del Catania:

“Sulla destra mi sono trovato bene perchè in settimana con il tecnico ho provato i movimenti, tutte le soluzioni in uscita e quelle in fase di non possesso. I compagni come sempre sono stati bravi ad aiutarmi. Restano le sensazioni dell’affetto che i tifosi hanno riservato alla squadra. Cercherò sempre momenti come quelli vissuti domenica allo stadio. Prima della gara quando c’è stato l’ingresso in campo le emozioni si provano sempre. Le curve, gli altri settori a sostegno, le coreografie. Quando poi l’arbitro fischia si pensa solo a giocare con i movimenti da fare in campo. Certo, a fine partita i complimenti dei tifosi gratificano sia chi ha giocato, sia chi fa parte del gruppo”.

“Cerco di dare il massimo per esserci. Che giochi o meno mi alleno per dare il meglio, imparare e crescere. Alla fine del mercato sono rimasto perchè non volevo lasciare il lavoro a metà. Questa non è una piazza qualsiasi. Cercavo la possibilità di giocarmi una carta fondamentale anche per la mia carriera. Spero di avere altre opportunità”.

“Ogni gara la vogliamo vincere, ma la presenza del patron ci ha dato una motivazione in più per regalare la vittoria a lui. Un piccolo pensiero pochi giorni dopo il compleanno. Celli? Condivido la camera, durante i ritiri, con lui. Copriamo lo stesso ruolo, non è facile rapportarsi con un ‘concorrente’, invece la nostra forza è palese: ci aiutiamo a vicenda. Lui chiede consigli a me nonostante sia più rodato e soprattutto io a lui”.

“Fuori casa l’atteggiamento è uguale. Cerchiamo di vincere sempre, poi è anche vero che in casa l’aiuto del Massimino incide ma la concentrazione è la stessa. Tra le mura amiche non becchiamo reti? Per un difensore è sempre bello non prendere gol vincendo anche 1-0”.

“Cicerelli? Atleti come ‘Cice’ bisogna tutelarli. Non voglio entrare nei meriti delle decisioni arbitrali, spero solo che Emmanuele possa riprendersi presto”.

“La trasferta di Picerno? Conosco l’ambiente, sarà una gara impegnativa e daremo il massimo. Queste sono le prove da sostenere per continuare a lottare per rimanere al vertice”.

