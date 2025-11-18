L’arbitro Frasynyak fermato dall’Aia dopo Casarano-Catania

La centralità dell’arbitro deve essere prioritaria a qualsiasi mezzo tecnico. Un pensiero che il sig. Maksym Frasynyak condivide in pieno, come evidenziato attraverso alcune dichiarazioni rilasciate tempo fa ed evidentemente riscontrato nella direzione di Casarano-Catania, gara in cui i rossazzurri etnei sono stati penalizzati, al netto dei propri demeriti, da un rigore solare non concesso neanche dopo la revisione al FVS. Non l’unico episodio negativo, tra falli invertiti e confusione nella distribuzione dei cartellini.

La performance arbitrale, del tutto deficitaria, non è passata inosservata. Prova ne sia che il “fischietto” della sezione di Gallarate e di origini ucraine non figura nell’elenco delle designazioni per nessuna delle gare valevoli per la 15/a giornata di Serie C dei tre gironi di terza serie. Neppure come Quarto Ufficiale. Frasynyak è stato fermato dall’Aia per almeno un turno dopo la brutta prova di Casarano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***