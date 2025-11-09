domenica, 9 Novembre 2025
Archiviata la pratica Altamura: il Catania sorride, ritorno immediato alla vittoria

Livio Giannotta
foto Catania FC

Sfumata in extremis la vittoria a Caserta, il Catania ritrova subito i tre punti. Il ritorno al “Massimino” coincide con l’ottavo successo in questo campionato per i rossazzurri. 2-0 finale contro il Team Altamura, avversario organizzato che ha imbrigliato gli etnei per più di un’ora. Alla lunga, la qualità e l’esperienza della squadra di mister Toscano hanno prevalso. Catania che ha concesso poco ai biancorossi, non spingendo con facilità sugli esterni a differenza di altre occasioni e facendo frequente ricorso ai lanci lunghi nel tentativo di sorprendere la difesa pugliese. Poco fraseggio, Caturano – all’esordio da titolare – ben controllato dalla difesa, qualche imprecisione di troppo e ritmi poco elevati. Meglio la ripresa con i cambi effettuati da Toscano a dare impulso alla manovra, contribuendo ad aprire varchi letali per gli inserimenti del Catania.

Al 71′ sblocca il risultato di Di Gennaro: cross di Casasola, tempismo perfetto e deviazione del difensore ex Carrarese che indirizza il pallone dove il portiere non arriva per il boato dei quasi 17mila del “Massimino”. A questo punto gli ospiti si riversano in avanti, cambia il ritmo di una partita fino a quel momento abbastanza bloccata. Al tempo stesso sbanda la difesa dell’Altamura che, cinque minuti più tardi, becca il secondo gol: azione in velocità, cross del neo entrato D’Ausilio per l’inserimento per vie centrali di Cicerelli che, in qualche modo, riesce a deviare il pallone in rete. Match chiuso, nei minuti successivi il Catania gestisce il vantaggio senza problemi fino allo scadere dei 4′ di recupero. Poi, festa con i tifosi e vetta momentaneamente conquistata in attesa del posticipo di lunedì sera Salernitana-Crotone.

