ASSIST ROSSAZZURRI: Cicerelli e Casasola davanti a tutti

Dopo 12 giornate trascorse nel girone C di Serie C, Tiago Casasola ed Emmanuele Cicerelli sono i calciatori del Catania ad avere realizzato il maggior numero di assist in campionato. Compagni di squadra e amici fuori dal campo, entrambi hanno messo a referto 3 assist. Cicerelli, a differenza di Casasola, ha trovato la via della rete siglando 4 gol. I successi del Catania in questa stagione passano inevitabilmente anche dai passaggi e dalle giocate decisive dei due calciatori.

Alle loro spalle in fatto di assist (2) si colloca Gabriel Lunetta, il quale accompagna tale dato con un bottino di 6 reti alla causa del Catania (ad oggi è lui il migliore marcatore rossazzurro). Aspetto realizzativo su cui può e deve migliorare Kaleb Jiménez, con un solo gol all’attivo al momento ma 2 assist effettuati proprio come Lunetta. Seguono Francesco Forte, Daniele Donnarumma, Michele D’Ausilio e Salvatore Caturano con un assist ciascuno (l’ex Potenza ha realizzato il primo con la maglia del Catania venerdì scorso, a Caserta).

