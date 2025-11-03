ATTACCO: aumenta l’utilizzo di Rolfini, meno spazio nelle ultime gare per Stoppa

Poco meno di 220 minuti sul rettangolo verde, in questo campionato, per Matteo Stoppa. L’attaccante classe 2000, sotto contratto con il Catania fino a giugno 2027, era richiesto sul mercato ma la società rossazzurra ha optato in estate per la riconferma alle pendici dell’Etna. Ha trovato fin qui poco spazio e, nelle occasioni in cui è sceso in campo, le prestazioni sono state altalenanti. Faticando ad imprimere quella marcia in più alla squadra con le sue improvvise accelerazioni e sterzate.

L’aumento della competitività nel reparto offensivo può e deve essere fonte di stimolo per un giocatore che, intanto, nelle ultime settimane ha raccolto un minutaggio ancora più basso. Motivo da ricercare anche nel pieno recupero dall’infortunio che aveva colpito nei mesi scorsi Alex Rolfini. Il Catania ha prelevato l’ex Vicenza dalla lista degli svincolati ma ha saltato buona parte del ritiro estivo e le prime 8 giornate di campionato. Il ds Pastore, comunque, crede molto nelle qualità del ragazzo. Ultimamente il mister gli ha dato fiducia, facendo il suo ingresso dalla panchina e preferendolo proprio a Stoppa.

La punta classe 1996 sta accrescendo il livello di condizione fisica, dimostrando di essere un giocatore abile nell’attacco alla profondità, guizzante e ben presente in area di rigore, veloce, dinamico. Piace soprattutto per il suo altruismo e la capacità di lottare. Nei prossimi appuntamenti proverà ad essere più preciso e concreto in zona gol. Sa di dovere raddrizzare la mira sotto porta, gli serve maggiore lucidità ma quando chiamato in causa sta dando il suo contributo, creando patemi alle difese avversarie con i suoi movimenti imprevedibili. Toscano si è ritrovato un’arma in più a disposizione, nel frattempo Stoppa può e deve fare di più per provare a mettere in difficoltà il mister nelle scelte.

