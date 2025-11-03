martedì, 4 Novembre 2025
HomeCatania NewsATTACCO: aumenta l'utilizzo di Rolfini, meno spazio nelle ultime gare per Stoppa
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

ATTACCO: aumenta l’utilizzo di Rolfini, meno spazio nelle ultime gare per Stoppa

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
119
foto Catania FC

Poco meno di 220 minuti sul rettangolo verde, in questo campionato, per Matteo Stoppa. L’attaccante classe 2000, sotto contratto con il Catania fino a giugno 2027, era richiesto sul mercato ma la società rossazzurra ha optato in estate per la riconferma alle pendici dell’Etna. Ha trovato fin qui poco spazio e, nelle occasioni in cui è sceso in campo, le prestazioni sono state altalenanti. Faticando ad imprimere quella marcia in più alla squadra con le sue improvvise accelerazioni e sterzate.

L’aumento della competitività nel reparto offensivo può e deve essere fonte di stimolo per un giocatore che, intanto, nelle ultime settimane ha raccolto un minutaggio ancora più basso. Motivo da ricercare anche nel pieno recupero dall’infortunio che aveva colpito nei mesi scorsi Alex Rolfini. Il Catania ha prelevato l’ex Vicenza dalla lista degli svincolati ma ha saltato buona parte del ritiro estivo e le prime 8 giornate di campionato. Il ds Pastore, comunque, crede molto nelle qualità del ragazzo. Ultimamente il mister gli ha dato fiducia, facendo il suo ingresso dalla panchina e preferendolo proprio a Stoppa.

La punta classe 1996 sta accrescendo il livello di condizione fisica, dimostrando di essere un giocatore abile nell’attacco alla profondità, guizzante e ben presente in area di rigore, veloce, dinamico. Piace soprattutto per il suo altruismo e la capacità di lottare. Nei prossimi appuntamenti proverà ad essere più preciso e concreto in zona gol. Sa di dovere raddrizzare la mira sotto porta, gli serve maggiore lucidità ma quando chiamato in causa sta dando il suo contributo, creando patemi alle difese avversarie con i suoi movimenti imprevedibili. Toscano si è ritrovato un’arma in più a disposizione, nel frattempo Stoppa può e deve fare di più per provare a mettere in difficoltà il mister nelle scelte.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
L’importanza di restare in scia, imbattibilità e continuità hanno un peso
Articolo successivo
QUI CATANIA: pro e contro del pari di Caserta. Produrre gli anticorpi necessari
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency