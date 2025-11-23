domenica, 23 Novembre 2025
AVANTI DI MISURA: basta un gol di Forte per archiviare la pratica Latina

foto Catania FC

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Casarano fa parte del passato. Il Catania dimentica la sconfitta maturata la scorsa settimana, rialzando la testa davanti ai propri tifosi. Vittoria di misura contro il Latina. Decide l’incontro il gol messo a segno da Forte al 9′. Proprio lui, nelle ultime gare partito dalla panchina e che, in questa occasione, è stato preferito a Caturano nell’undici di partenza. E che gol, quello siglato dall’ex attaccante del Venezia. Un sinistro a giro da posizione defilata che non ha lasciato scampo al portiere.

La squadra di mister Toscano ha avuto, poi, altre opportunità in zona gol (sei nitide), non riuscendo a concretizzarle. Questo è un pò il demerito dei rossazzurri che avrebbero potuto chiudere la gara sul 2-0 onde evitare rischi, dando comunque l’impressione di essere sempre sul pezzo, al netto di qualche rischio. Catania che, tra l’altro, ha fatto i conti nelle battute iniziali con l’infortunio di Cicerelli, colpito durissimo da un avversario. Toscano, comunque, ha sopperito all’assenza dell’ex Ternana inserendo Jimenez, in ripresa rispetto alle precedenti apparizioni.

Nel reparto arretrato c’era attesa per la prima stagionale di Allegretto dal 1′. Esame superato dal difensore mancino impiegato sul centro-destra al posto dell’infortunato Pieraccini (e con anche Ierardi out). In mediana Corbari ha fatto il suo, giostrando in sostituzione dello squalificato Quaini. Il gruppo ha risposto presente, reagendo al ko di Casarano con una prestazione fatta di equilibrio, personalità e disciplina tattica. Bene così. Riprende la marcia del Catania, chiamato adesso a proseguire sulla strada della continuità. Con ancora più convinzione e “fame”.

