AZ PICERNO-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming

Sabato 29 Novembre il Catania affronterà l’AZ Picerno in occasione della sedicesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14:30 presso lo stadio “Donato Curcio”. In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro dell’incontro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita AZ Picerno-Catania su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 1 Dicembre alle 22:15.

