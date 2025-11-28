BERTOTTO (all. AZ Picerno): “Col Catania fondamentale cura dei dettagli e attenzione. Abbiamo tante assenze, aumentano gli stimoli. Chi in pole per la vittoria del campionato? Aspettiamo dopo Natale”

Valerio Bertotto, allenatore dell’AZ Picerno, analizza il momento attraversato dalla sua squadra in vista dell’impegno di sabato pomeriggio contro il Catania. Di seguito i temi principali trattati:

“La vittoria di Monopoli ottenuta la scorsa settimana è figlia di un lavoro iniziato dal momento in cui sono arrivato con tutte le difficoltà del caso. Parlo del lavoro da campo, in sala video, a livello psicologico. Passando da momenti difficili ma con la costanza e la consapevolezza che l’atteggiametno e l’impatto che i ragazzi devono avere all’interno del nostro campionato dovesse essere diverso. E’ stata una prestazione di ottimo livello contro una squadra forte. Solo così si sarebbe potuta invertire la rotta ma non abbiamo fatto assolutamente niente. E’ un primo step dal quale dobbiamo tirare fuori tutta la bontà e tante altre cose funzionali alla partita di domani“.

“Il calcio vive di momenti e letture, all’interno della partita non c’è sempre solo un tipo di atteggiamento da assumere in campo. Ci vogliono altre attenzioni, momenti in cui spingere, sapere soffrire, concretizzare e sapere che l’avversario in quella determinata circostanza può farti male. La cura dei dettagli diventa fondamentale, sappiamo di affrontare una squadra top. Con la consapevolezza che il nostro campionato non è assolutamente finito. La nostra stagione è iniziata da poco, per quanto mi riguarda. Su questo battiamo forte per uscire presto dal torpore”.

“Non è affatto vero che non abbiamo nulla da perdere, perchè se i punti li perdi sono pesanti. Gli stimoli arrivano da sè nello sfidare il Catania? E’ vero fino ad un certo punto, noi abbiamo preparato molto bene la settimana come sempre. Per di più, in questo caso, nell’arco di una settimana impregnata di giocatori assenti a causa di un virus influenzale. Diventa ancor più complicato ma anche stimolante per me ed i ragazzi. Proprio nelle difficoltà si forgiano gli uomini, i calciatori, questo senso di unità che deve prevalere al di là delle difficoltà oggettive che ci possono essere. Ritengo che i ragazzi abbiano compreso qual è la strada maestra. Su quella dobbiamo andare veloci e non fermarci più“.

“Il Catania è una squadra forte nei singoli, costruita sicuramente per primeggiare, per provare a vincere il campionato. Ne ha potenzialità e struttura. Ritengo che contro queste squadre di grande qualità e forza generale l’attenzione e la cura nel dettaglio debbano essere amplificate. Il segnale dato la scorsa settimana, interrompendo un momento di difficoltà in cui i gol subiti diventavano un pò troppi, è importante. Ci siamo prefissati di cercare di essere efficaci nei “clean sheet”, perchè questo a fine campionato genera punti. Lavoriamo sui dettagli, sull’attenzione, sulle nostre capacità e qualità. Vediamo di fare una grande gara“.

“Quale squadra ritengo favorita per la vittoria del campionato? E’ troppo presto per dirlo. Ci sono troppe variabili, siamo ancora lontani dal momento in cui ci può essere un distacco tra le pretendenti. Bisogna aspettare dopo Natale per comprendere chi ha continuità, atteggiamento, forza nella rosa e nelle motivazioni al fine di creare quel gap che diventa fondamentale per arrivare in fondo”.

