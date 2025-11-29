BERTOTTO (all. Picerno): “Abbiamo creato più situazioni di pericolo di un Catania forte nei singoli e cinico. Gli è andata bene”

Conferenza post gara. L’allenatore dell’AZ Picerno Valerio Bertotto commenta la sconfitta maturata contro il Catania tra le mura amiche. Queste le sue parole in sala stampa:

“Abbiamo perso la marcatura in occasione del gol, situazione di gioco che non deve accadere e su cui stiamo battendo forte, come su tutti gli aspetti difensivi in generale che sono parte integrante del percorso. Il Catania ci ha messo in difficoltà? Io ho visto due squadre che se le sono date di santa ragione, forse ha creato qualcosa di più il Picerno. Ricordo una palla-gol di Abreu, Bocic, Cardoni. Abbiamo avuto 2-3 situazioni lampanti per fare gol contro una formazione forte, brava a gestire tante situazioni. Abbiamo perso pochi duelli, la squadra cresce anche su questo aspetto. Ottima prestazione, ce la portiamo a casa”.

“Siamo in grande difficoltà, non è una giustificazione affatto perchè non sono il tipo che mette il ditino per nascondersi ma abbiamo avuto in settimana dei problemi notevoli, una sindrome influenzale che ha lasciato diversi giocatori fuori e tre quarti di chi avete visto in campo ammalato. A maggior ragione faccio un plauso ai ragazzi che hanno lottato su ogni pallone contro giocatori forti e preparati. Il nostro percorso è in evoluzione, la squadra sta bene ed è in crescita. Nel momento in cui riusciremo a concretizzare il lavoro quotidiano, ritengo che le cose andranno meglio”.

“La prestazione di Monopoli rispecchia molto quella col Catania. La settimana precedente ha generato una scossa importante che serviva, perchè la squadra aveva bisogno di comprendere che per fare un certo tipo di percorso doveva mettere in atto altre cose. La squadra ha dimostrato di sapersi calare nella realtà come oggi, contro un Catania forte e cinico nei singoli. Gli è andata bene ma complimenti ai ragazzi per la prestazione, questo è il modo giusto per interpretare le partite. Ci sono poi momenti in cui le cose girano in maniera diversa e magari mezza palla va dentro, l’importante è restare concentrati e focalizzati”.

“Continuiamo a pedalare mantenendo la barra dritta, sappiamo anche benissimo dove intervenire sul mercato. Affronteremo Cosenza e Salernitana nelle prossime gare? Parliamo di squadre top della categoria. Se fossi in loro non sarei molto contento di affrontare il Picerno…”.

