BREVE: “Catania, la prestazione a Caserta c’è stata. Su Raffaele, Toscano e Auteri…”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il 2-2 dei rossazzurri a Caserta:

“Ottimo primo tempo del Catania, sulla scia della prima frazione col Trapani. Casertana che ha cercato di sopperire al gap tecnico del Catania con una veemenza agonistica di grande livello. Il Catania non si è sottratto a questo tipo di partita interpretandola pure bene in tal senso. L’emblema della cattiveria agonistica della Casertana è il fallo di Vano su Di Gennaro, spingendolo per voler prendere la palla a tutti i costi, ed il gol dell’1-1 dove vanno con una cattiveria importante Proia e un altro giocatore addosso alla palla. Il Catania nella ripresa non ha tratto giovamento dai primi due cambi effettuati da mister Toscano, lasciando un pò di campo alla Casertana che ha iniziato bene i 20 minuti, poi è arrivato il gol di Donnarumma nel migliore momento dei falchetti e il Catania è tornato ad essere padrone del campo anche grazie agli ingressi di Rolfini e Caturano. In seguito l’espulsione ha cambiato un pò le carte in tavola e Toscano, avendo esaurito le sostituzioni, ha dovuto adattare Casasola da difensore di destra e D’Ausilio da tutto fascia a destra. Questo lo ha pagato nell’episodio che ha condannato il Catania al pareggio, che alla fine può andare bene. La prestazione c’è stata“.

“Valutazione sugli allenatori di Salernitana, Catania e Benevento? Raffaele ha fame di vittorie e la trasmette ai giocatori. Secondo me è un grandissimo tecnico, ormai ha l’esperienza per allenare in qualsiasi piazza e lo ha dimostrato, ottenendo sempre gli obiettivi delle società. Toscano è una garanzia in Serie C, sa come si vince. E’ molto importante avere un allenatore che ha già vinto il campionato, questo lo trasmette alla squadra ed il gruppo sa che può fidarsi dell’allenatore. Auteri è un pò un narciso, con una grande considerazione di se stesso e questo può essere sia un pregio che un difetto in determinati momenti. Grandissimo allenatore e insegnante di calcio”.

