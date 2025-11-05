mercoledì, 5 Novembre 2025
HomeCatania NewsBREVE: "Catania, la prestazione a Caserta c'è stata. Su Raffaele, Toscano e...
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

BREVE: “Catania, la prestazione a Caserta c’è stata. Su Raffaele, Toscano e Auteri…”

Redazione
By Redazione
0
0

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il 2-2 dei rossazzurri a Caserta:

Ottimo primo tempo del Catania, sulla scia della prima frazione col Trapani. Casertana che ha cercato di sopperire al gap tecnico del Catania con una veemenza agonistica di grande livello. Il Catania non si è sottratto a questo tipo di partita interpretandola pure bene in tal senso. L’emblema della cattiveria agonistica della Casertana è il fallo di Vano su Di Gennaro, spingendolo per voler prendere la palla a tutti i costi, ed il gol dell’1-1 dove vanno con una cattiveria importante Proia e un altro giocatore addosso alla palla. Il Catania nella ripresa non ha tratto giovamento dai primi due cambi effettuati da mister Toscano, lasciando un pò di campo alla Casertana che ha iniziato bene i 20 minuti, poi è arrivato il gol di Donnarumma nel migliore momento dei falchetti e il Catania è tornato ad essere padrone del campo anche grazie agli ingressi di Rolfini e Caturano. In seguito l’espulsione ha cambiato un pò le carte in tavola e Toscano, avendo esaurito le sostituzioni, ha dovuto adattare Casasola da difensore di destra e D’Ausilio da tutto fascia a destra. Questo lo ha pagato nell’episodio che ha condannato il Catania al pareggio, che alla fine può andare bene. La prestazione c’è stata“.

“Valutazione sugli allenatori di Salernitana, Catania e Benevento? Raffaele ha fame di vittorie e la trasmette ai giocatori. Secondo me è un grandissimo tecnico, ormai ha l’esperienza per allenare in qualsiasi piazza e lo ha dimostrato, ottenendo sempre gli obiettivi delle società. Toscano è una garanzia in Serie C, sa come si vince. E’ molto importante avere un allenatore che ha già vinto il campionato, questo lo trasmette alla squadra ed il gruppo sa che può fidarsi dell’allenatore. Auteri è un pò un narciso, con una grande considerazione di se stesso e questo può essere sia un pregio che un difetto in determinati momenti. Grandissimo allenatore e insegnante di calcio”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 5 novembre 2000, il Catania s’impone sull’Atletico Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency