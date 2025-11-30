BREVE: “Catania, vittoria pesante a Picerno. Gruppo con un forte senso d’appartenenza”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor – nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ – di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo la vittoria contro l’AZ Picerno:

“Tre punti pesanti perchè arrivati contro un avversario galvanizzato dalla vittoria di Monopoli. ll Picerno, che negli ultimi anni ha sempre fatto i playoff ed ha mantenuto lo zoccolo duro degli anni precedenti, secondo me si toglierà dalle sabbie mobili della classifica. Catania brillante nel primo tempo dove ha creato più volte le occasioni per fare il secondo gol. Nella ripresa ha controllato un pò di più la gara, non è più ripartito con la stessa qualità della prima frazione, anche perchè è calato parecchio Jimenez che subisce il fatto di avere giocato un pò meno rispetto agli altri. Ottima, comunque, la prestazione dello stesso Jimenez. Prova positiva per il Catania portando a casa punti fondamentali per allungare leggermente in classifica”.

“Il Catania non ha sofferto a Picerno, non ha concesso quasi nulla. Era importante vincere, dare seguito soprattutto in trasferta, perchè il Catania fuori casa non è stato brillante così come al ‘Massimino’. Vincendo anche in condizioni di difficoltà senza Cicerelli, considerando inoltre l’infortunio di Donnarumma e tante altre assenze. Venerdì privo dello squalificato Di Tacchio, il Catania affronterà il Crotone in condizioni ancora più difficili”.

“Il Catania si sta raggruppando in maniera molto solida. Questo gruppo ha un senso d’appartenenza forte, tutti stanno dando qualcosa di più come richiesto da Toscano. Questo è importante. Ci sarà bisogno di tutti. Anche di Stoppa e Rolfini, che stanno giocando meno. Tutti aiutano il gruppo a superare momenti di difficoltà. Fondamentale la vittoria di Picerno”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***