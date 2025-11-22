BRUNO (all. Latina): “A Catania servirà la partita perfetta, con attenzione e determinazione possiamo fermare chiunque”

Le parole di Alessandro Bruno, allenatore del Latina, prima della gara di Catania in sala stampa analizzando la recente sconfitta maturata contro il Cosenza ed il prossimo impegno stagionale:

“Abbiamo rivisto la partita col Cosenza, non è stata una brutta gara da parte nostra, anzi ho visto la squadra reagire col piglio giusto, prima del gol abbiamo avuto una chance su un piazzato. La rete subita era evitabilissima, con un errore grave in uscita e di marcatura in area. Purtroppo poi siamo andati in difficoltà e c’è rammarico per non essere riusciti a pareggiarla, il Latina ha fatto comunque delle buone cose cercando di tenere bene il campo, con voglia. La squadra ha lottato colpo su colpo, ben messa in campo costruendo le sue occasioni contro un avversario forte che non ha disputato una grande partita anche per merito nostro”.

“Ci lecchiamo le ferite, guardiamo avanti. Abbiamo lavorato con intensità e voglia come sempre, sapendo di affrontare una gara tosta, dura e difficile. A Catania dobbiamo avere forza, coraggio e determinazione. Servirà la partita perfetta per fare risultato, il miglior Latina, come dimostrato con Salernitana e Benevento. Quando giochiamo con attenzione e determinazione possiamo fermare chiunque. Dobbiamo essere bravi a raddoppiare su Cicerelli ed i giocatori di maggiore qualità del Catania, non dandogli tanto spazio. Loro sono pieni di individualità”.

“Dobbiamo capire subito come arrivare bene in zona gol anche con i quinti, attraverso uno sviluppo migliore della manovra in mezzo al campo, tra i braccetti ed il difensore centrale, con più coraggio a giocare in avanti. Dobbiamo stare dentro la partita nell’immediatezza perchè a volte abbiamo dei blackout. E’ impensabile che fai una prestazione di un certo tipo con la Salernitana e poi col Siracusa un’altra completamente diversa. Bisogna migliorare questi aspetti, ci abbiamo lavorato in settimana”.

