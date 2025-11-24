BRUNO (all. Latina): “Ci teniamo stretta la prestazione a Catania. Entrata su Cicerelli non cattiva, in uno sport di contatto ci sta”

L’allenatore del Latina Alessandro Bruno parla così della sconfitta maturata contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”:

“Il Catania si giocherà la vittoria finale del campionato con Salernitana, Benevento e Cosenza. E’ una squadra forte, non sta a me dirlo. I rossazzurri hanno giocatori importanti in tutti i reparti e noi dovevamo venire in Sicilia con coraggio. Il coraggio lo abbiamo avuto, peccato. Ci teniamo stretta la prestazione molto positiva, meno il risultato perchè andiamo via amareggiati. Mancato cartellino rosso a Porro? L’entrata su Cicerelli in uno sport di contatto ci sta. Porro ha preso la palla, poi successivamente la gamba di Cicerelli ma non c’era cattiveria. Complessivamente ho visto una partita corretta e situazione di questo tipo possono capitare. Ora pensiamo alla Coppa Italia che rappresenta per noi un obiettivo, poi ci concentreremo sul prossimo match di campionato davvero fondamentale contro l’Audace Cerignola”.

