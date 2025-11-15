Cajazzo e l’arbitraggio imbarazzante di Frasynyak fermano il Catania, sconfitto di misura

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

S’interrompe dopo nove risultati utili la serie positiva del Catania in campionato. Il gol di Cajazzo nelle battute iniziali dell’incontro, complice un’incomprensione tra Donnarumma e Dini, firma il successo del Casarano. Pugliesi che rialzano la testa dopo cinque sconfitte stagionali consecutive (Coppa Italia Serie C compresa). Padroni di casa trascinati dalla spinta incessante del pubblico del “Capozza”, riuscendo ad imbrigliare la manovra di un Catania che ha creato pochi presupposti di pericolo negli ultimi metri. Casarano che, a differenza delle ultime occasioni, ha evidenziato una fase difensiva quasi perfetta limitando la pericolosità offensiva del Catania.

Toscano ha confermato lo stesso undici titolare della scorsa settimana, mettendo dentro nella ripresa Rolfini, Forte, Corbari, D’Ausilio e Stoppa nel tentativo di scardinare la difesa del Casarano. Stavolta però i cambi non hanno sortito l’effetto sperato. Possesso palla e attacchi sterili da parte del Catania che, dopo un primo tempo in cui ha sofferto l’aggressività del team allenato da Di Bari, nella ripresa ha avuto con costanza il pallino del gioco sbattendo però contro il muro casaranese.

Al Catania è mancato il guizzo negli ultimi metri, la necessaria lucidità per trovare quantomeno il pareggio. Menzione a parte per la direzione arbitrale del sig. Frasynyak della sezione di Gallarate. Numerose imprecisioni tecniche, una quantità industriale di falli non concessi a favore del Catania e di punizioni invertite, tanti interventi pericolosi non sanzionati con il giallo all’indirizzo del Casarano. Ciliegina sulla torta, un rigore solare non concesso nel secondo tempo. Il direttore di gara non ha fatto altro che aumentare la tensione in campo con il passare dei minuti, esasperando gli animi. Al netto dei demeriti dei rossazzurri etnei, l’arbitraggio pessimo di Frasyniak ha inciso marcatamente nell’economia della partita.

