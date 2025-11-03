martedì, 4 Novembre 2025
CALCIO SICILIANO: De Rose tra i partecipanti alla festa dei 125 anni di storia del Palermo

foto Catania FC

Nei giorni scorsi il Palermo ha celebrato i 125 anni di storia del club con eventi che hanno anche visto la partecipazione di una serie di ex calciatori e dirigenti rosanero. La partita Palermo-Pescara è stata poi il culmine della festa. Tra i presenti anche Francesco De Rose, centrocampista che vestì la maglia del Palermo, da capitano, mantenendo un legame forte con la piazza e totalizzando 67 presenze tra il 2021 e 2022. “Noi l’anno della promozione in B avevamo giocatori operai. Abbiamo scritto una pagina importante della storia del club e mi auguro che ritorni presto in A, la piazza lo merita”, le parole di De Rose riprese da palermolive.it. Oggi l’esperto giocatore calabrese – dopo i mancati accordi in estate con Cosenza e Barletta – è legato contrattualmente al Catania fino a giugno del prossimo anno, fuori lista.

===>>> DE ROSE: “Con Toscano delusione a livello umano, vivo un momento difficile ma lo devo accettare”

