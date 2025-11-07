CALCIO SICILIANO: l’ex Catania Sarao ritrova Palermo e Rapisarda alla Nissa

Dopo l’esperienza condivisa con la maglia del Catania nelle ultime stagioni, contribuendo in maniera importante alla vittoria del campionato di Serie D con largo anticipo dei rossazzurri, il terzino Francesco Rapisarda ed il centrocampista Marco Palermo ritrovano l’attaccante Manuel Sarao. E’ stato definito il passaggio di quest’ultimo alla Nissa, club del girone I della massima serie dilettantistica attualmente terzo classificato alle spalle di Savoia e Igea Virtus, a -3 dalla vetta. Lascia il Gela su precisa scelta del giocatore, non senza polemiche.

Toti Vittoria, presidente del Gela, in un’intervista al Quotidiano di Gela ha parlato di “colpo al cuore”, aggiungendo di avergli chiesto un giorno di riflessione in più, “ma non ha cambiato idea”. “Lo avrei accettato da tutti. Non da lui”, le sue parole. Sarao ha risposto via social: “Come sempre il tempo sarà galantuomo e dirà la verità, ho una dignità e non ho mai permesso a nessuno di calpestarmela, perchè nella mia vita ci ho sempre messo la faccia e ho tutelato sempre la cosa più importante, la mia famiglia…”.

