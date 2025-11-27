CALENDARIO: un mese alla chiusura del 2025. Dal Picerno all’Atalanta U23, i prossimi ostacoli del Catania

Il 2-0 inflitto al Team Altamura, la sconfitta di Casarano e la vittoria di misura contro il Latina precedono il confronto di sabato pomeriggio con l’AZ Picerno. Match che archivierà il Novembre rossazzurro, auspicando in una chiusura in bellezza del mese. Il Catania proverà ad incamerare l’intera posta in palio al cospetto di un avversario che ha dato incoraggianti segnali di risveglio nel precedente turno di campionato, andando a vincere sul campo del Monopoli. Un risultato importante a Picerno permetterebbe al Catania di affrontare con ancora più serenità ed entusiasmo le gare mancanti al termine dell’anno solare e del girone d’andata.

Successivamente, venerdì 5 Dicembre, alle 20:30 gli etnei torneranno al “Massimino” nel contesto di una gara impegnativa contro una formazione ben attrezzata come il Crotone, che cerca punti importanti per avvicinarsi alle posizioni di vertice della classifica. Poi, domenica 14 Dicembre, sfida non semplice in quel di Potenza, con un altro avversario voglioso di risalire la china, in crescita negli ultimi incontri e dotato in particolare di un reparto offensivo di livello.

Domenica 21 Dicembre il 2025 rossazzurro si chiuderà al “Massimino” con l’Atalanta U23, realtà con tanti giovani di potenzialità e prospettive interessanti che proveranno a dare filo da torcere al Catania. Insomma ci sarà da sudare, ogni partita nasconderà tante insidie ed il Catania dovrà farsi trovare pronto. Con la possibilità di recuperare un paio di pedine entro la fine dell’anno (Raimo e Pieraccini?).

