CASARANO-CATANIA: rossazzurri a confronto, i precedenti. Gli etnei non vincono al “Capozza” da 27 anni

Casarano-Catania, un confronto tutto rossazzurro. Sì, perchè entrambe le squadre hanno gli stessi colori sociali. A differenza del Catania, però, lo stemma del Casarano è un ancile palato contenente all’interno la denominazione societaria, l’anno di fondazione e al centro il disegno di un serpente attorcigliato intorno ad un pino. Entrambe le formazioni hanno dato vita nella storia a sette confronti ufficiali in terra pugliese tra campionato di Serie C1, C2 e Coppa Italia Serie C.

Il primo match disputato dal Catania allo stadio “Giuseppe Capozza” risale al 27 novembre 1988 (Serie C1): furono i padroni di casa a riuscire a spuntarla con gol nel finale di Dondoni, futuro calciatore del Catania. Non era un periodo florido per la squadra dell’Elefante sotto la presidenza Attaguile. Quella stagione si concluse al decimo posto, con Carmelo Russo in panchina che subentrò a Bruno Pace nel corso del torneo.

L’anno successivo, doppio confronto a Casarano. Da segnare un pirotecnico 3-3 datato 30 novembre 1989 in Coppa Italia Serie C. D’Ottavio (doppietta) e Ghezzi andarono a segno tra le fila etnee, contribuendo alla eliminazione dalla competizione del Casarano (sedicesimi di finale). In campionato, invece, qualche mese più tardi sorrise la compagine pugliese, vittoriosa a pochi minuti dal 90′ grazie al gol di Foglietti. In quella stagione il Catania ripartì inizialmente in panchina da Carmelo Russo, sostituito alla 18/a giornata dal brasiliano Angelo Benedicto Sormani, dando vita ad un percorso in chiaroscuro.

Reti bianche, sempre in C1, nell’annata 1990/91. Il 24 novembre 1991, invece, Landonio e De Gregorio rifilarono al Catania un secco 2-0. La squadra di mister Caramanno visse un campionato tra tante batoste e poche prove maiuscole, lontano dal carro delle squadre che si giocarono la promozione (Ternana, Fidelis Andria, Perugia). Nel 92/93 nè vincitori nè vinti, oltre che zero reti: il Catania di Salvatore Bianchetti terminò il campionato di C1 all’ottavo posto, poi la crisi societaria costrinse gli etnei a ripartire dal campionato dilettantistico di Eccellenza. Proprio il Casarano retrocesse sul campo ma venne ripescato.

Quello che finora rappresenta il primo ed unico successo catanese fa riferimento al 29 novembre 1998: nei minuti finali Lugnan e Costa “sbancarono” il ‘Capozza’ in Serie C2. Fu una stagione avvincente che sancì la promozione del Catania in C1 con l’ottimo lavoro svolto da Piero Cucchi ed una squadra costruita su una difesa solida, un attacco che portò in rete 12 giocatori dell’organico etneo.

CASARANO-CATANIA, PRECEDENTI IN PUGLIA:

Vittorie Catania 1

Vittorie Casarano 3

Pareggi 3

Gol Catania 5

Gol Casarano 7

Serie C1 1988/89, Casarano 1-0 Catania

85′ Dondoni

Coppa Italia Serie C 1989/90, Casarano 3-3 Catania

12′ Zaffaroni rig. (CAS), 46′ Berardi rig. (CAS), 50′ D’Ottavio (CAT), 57′ D’Ottavio (CAT), 78′ Scienza aut. (CAS), 85′ Ghezzi (CAT)

Serie C1 1989/90, Casertano 1-0 Catania

87′ Foglietti

Serie C1 1990/91, Casarano 0-0 Catania

Serie C1 1991/92, Casarano 2-0 Catania

21′ Landonio, 82′ De Gregorio

Serie C1 1992/93, Casarano 0-0 Catania

Serie C2 1998/99, Casarano 0-2 Catania

88′ Lugnan, 90’+1 Costa

