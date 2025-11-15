sabato, 15 Novembre 2025
CASARANO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Redazione
foto Catania FC

Catania in campo contro il Casarano allo stadio “Giuseppe Capozza” per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, a sorridere è la formazione di casa. Successo di misura grazie al gol di Cajazzo nelle battute iniziali di un incontro non giocato bene dal Catania.

Rossazzurri pugliesi che hanno capitalizzato al massimo le poche occasioni prodotte, a differenza di un Catania che crea pochi pericoli dalle parti dell’estremo difensore del Casarano rimanendo a secco di reti. Protesta la squadra di Mimmo Toscano per una direzione arbitrale chiaramente insufficiente ed un calcio di rigore netto non concesso nel corso della ripresa. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube. Manca l’episodio del penalty non concesso.

VIDEO: Casarano 1-0 Catania, gli highlights

