sabato, 15 Novembre 2025
HomeCatania NewsCASASOLA a Telecolor: "Abbiamo sbagliato troppo, ci prendiamo le nostre responsabilità"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

CASASOLA a Telecolor: “Abbiamo sbagliato troppo, ci prendiamo le nostre responsabilità”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
202
foto Catania FC

L’esterno Tiago Casasola ha commentato la sconfitta del Catania contro il Casarano a Telecolor: “Non abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto nei primi venti minuti. Troppi errori negli ultimi metri. Ci prendiamo le nostre responsabilità, questa partita ci insegna qualcosa per il futuro. Non stiamo qua a cercare alibi, abbiamo sbagliato troppo le scelte. C’era rigore su Rolfini, a Caserta l’episodio è stato simile, ma non abbiamo perso qui a Casarano a causa dell’arbitro. Noi siamo arrivati a Casarano da capolista e dovevamo fare di più. Sul piano agonistico poi abbiamo reagito, ma è mancata la qualità e la serenità negli ultimi metri. Guardiamo avanti e ci metteremo questa gara alle spalle per non ripetere gli stessi errori. Ci aspettavamo una partita diversa: in altre occasioni loro hanno giocato a calcio, oggi hanno fatto altro…”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PAGELLE DI REPARTO | Brutto Catania a Casarano, si salva Quaini
Articolo successivo
TOSCANO a Telecolor: “Situazioni arbitrali? Poi mi squalificano… ma non voglio trovare alibi”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency