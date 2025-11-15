CASASOLA a Telecolor: “Abbiamo sbagliato troppo, ci prendiamo le nostre responsabilità”

L’esterno Tiago Casasola ha commentato la sconfitta del Catania contro il Casarano a Telecolor: “Non abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto nei primi venti minuti. Troppi errori negli ultimi metri. Ci prendiamo le nostre responsabilità, questa partita ci insegna qualcosa per il futuro. Non stiamo qua a cercare alibi, abbiamo sbagliato troppo le scelte. C’era rigore su Rolfini, a Caserta l’episodio è stato simile, ma non abbiamo perso qui a Casarano a causa dell’arbitro. Noi siamo arrivati a Casarano da capolista e dovevamo fare di più. Sul piano agonistico poi abbiamo reagito, ma è mancata la qualità e la serenità negli ultimi metri. Guardiamo avanti e ci metteremo questa gara alle spalle per non ripetere gli stessi errori. Ci aspettavamo una partita diversa: in altre occasioni loro hanno giocato a calcio, oggi hanno fatto altro…”.

