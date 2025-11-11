martedì, 11 Novembre 2025
CASASOLA: “Ero conteso dalla Salernitana? Catania scelta voluta, desiderata. Attratto da progetto, tifoseria e squadra”

foto Catania FC

Tra i protagonisti di questo Catania, anch’egli premiato al Gran Galà del Calcio ad Arezzo, il laterale rossazzurro Tiago Casasola insegue la promozione in Serie B sfiorato la scorsa stagione alla Ternana. Queste le sue parole a tuttoc.com:

“L’anno scorso abbiamo fatto un campionato importante ma non è bastato purtroppo per portarlo a casa. Adesso è alle spalle, stiamo inseguendo un nuovo sogno col Catania. Siamo consapevoli si tratti di un campionato difficile, tosto, con squadre molto forti e di valore. Ma sappiamo che daremo filo da torcere a tutti, dobbiamo solo lavorare forte perché sappiamo di essere una buona squadra. Ero conteso dalla Salernitana? Ho fatto questa scelta di Catania perché mi ha attirato il progetto societario, la tifoseria, il gruppo squadra. È stata una scelta voluta, desiderata, sono molto contento di essere a Catania”.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

