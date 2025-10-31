CASERTANA – CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro la Casertana allo stadio “Alberto Pinto” per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, le due squadre non sono andate oltre il risultato di parità. Gara combattuta, con il Catania che è riuscito a portarsi in vantaggio al 27′ del primo tempo grazie ad un grandissimo gol siglato da Di Tacchio: missile imparabile per De Lucia. I padroni di casa, però, hanno reagito subito vedendosi annullare un gol prima di pareggiare i conti con Proia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel corso della ripresa Casertana più propositiva ma la formazione di mister Toscano ha trovato ancora una volta il guizzo giusto con Donnarumma, autore dell’1-2 su assist del neo entrato Caturano (74′). I falchetti non mollano. Negli istanti conclusivi del match arriva il pareggio su calcio di rigore trasformato da Liotti. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Casertana 2-2 Catania, gli highlights

