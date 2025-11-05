CATANIA-ALTAMURA: precedente anche nel 1997? Nessun legame formale tra il club biancorosso e l’attuale Team Altamura

Nei giorni scorsi abbiamo evidenziato come il Catania si appresti ad affrontare il Team Altamura per la seconda volta dopo il precedente favorevole ai rossazzurri della passata stagione. La squadra etnea ha fatto registrare un confronto con l’Altamura anche in data 4 maggio 1997, campionato di Serie C2: la partita finì 3-2 con tripletta di pregevole fattura a firma di Tiziano D’Isidoro (ingresso nel tabellino dei marcatori dell’attaccante al 7′, 19′ e 55′). Nel finale la formazione ospite accorciò le distanze, ma non fu sufficiente per portare a casa punti da Catania. Gli etnei chiusero la stagione al quarto posto. Vale comunque la pena precisare che il club biancorosso fu sciolto dieci anni fa. L’attuale Team Altamura ha in comune con la vecchia compagine scomparsa i colori sociali, la mascotte (la leonessa), alcune divise ed ha raccolto con il tempo il supporto della parte più consistente della tifoseria organizzata locale, ma non ha mai rivendicato formalmente alcun legame con l’Unione Sportiva Altamura.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***