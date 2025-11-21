CATANIA-LATINA: Curva Nord esaurita

Biglietti in prevendita da lunedì pomeriggio e, da qualche ora, non più disponibili in Curva Nord (capienza oltre 6mila posti). In vista del confronto di domenica tra Catania e Latina, con fischio d’inizio alle 14:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” si registra una bassa disponibilità di biglietti per quanto concerne la Tribuna A inferiore e la Curva Sud, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 10:20 di venerdì 21 Novembre.

