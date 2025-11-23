CATANIA-LATINA: ecco le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Catania e Latina, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta qualche modifica all’undici di partenza rispetto all’ultimo confronto esterno con il Casarano. In difesa sceglie Allegretto per rimpiazzare l’infortunato Pieraccini. In mezzo al campo spazio a Corbari. In avanti Forte vince il ballottaggio con Caturano. Tra le fila del Latina, Bruno schiera come tandem offensivo Parigi e Di Giovannantonio.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Forti, Quiroz, D’Ausilio, Stoppa, Jimenez, Caturano, Rolfini.
LATINA (3-5-2): Basti; Parodi (VC), Marenco (C), Calabrese; Ercolano, De Ciancio, Hergheligiu, Riccardi, Porro; Parigi, Di Giovannantonio.
A disp. di Bruno: Mastrantonio, Iosa, Regonesi, De Marchi, Pace, Scravaglieri, Farneti, Pellitteri, Quieto, Pannitteri, Ekuban, Fasan, Gagliano.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***