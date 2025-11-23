domenica, 23 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-LATINA: ecco le formazioni ufficiali
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

CATANIA-LATINA: ecco le formazioni ufficiali

Redazione
By Redazione
0
404
foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Catania e Latina, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta qualche modifica all’undici di partenza rispetto all’ultimo confronto esterno con il Casarano. In difesa sceglie Allegretto per rimpiazzare l’infortunato Pieraccini. In mezzo al campo spazio a Corbari. In avanti Forte vince il ballottaggio con Caturano. Tra le fila del Latina, Bruno schiera come tandem offensivo Parigi e Di Giovannantonio.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Forti, Quiroz, D’Ausilio, Stoppa, Jimenez, Caturano, Rolfini.
LATINA (3-5-2): Basti; Parodi (VC), Marenco (C), Calabrese; Ercolano, De Ciancio, Hergheligiu, Riccardi, Porro; Parigi, Di Giovannantonio.
A disp. di Bruno: Mastrantonio, Iosa, Regonesi, De Marchi, Pace, Scravaglieri, Farneti, Pellitteri, Quieto, Pannitteri, Ekuban, Fasan, Gagliano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ORAZIO RUSSO: “Rifiutai anche la Juve pur di vivere il sogno Catania. Ricorderò per tutta la vita il mio esordio rossazzurro in A”
Articolo successivo
CATANIA 1-0 LATINA: tabellino e statistiche partita
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency