domenica, 23 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-LATINA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al "Massimino"
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

CATANIA-LATINA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
180

Poco più di 16mila presenze, 16.286 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativamente all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Latina, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. Biglietti venduti, 4.206 i biglietti venduti. Numeri inferiori di 270 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Team Altamura il 9 novembre. Presenti nel Settore Ospiti 40 tifosi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA 1-0 LATINA: tabellino e statistiche partita
Articolo successivo
AVANTI DI MISURA: basta un gol di Forte per archiviare la pratica Latina
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency