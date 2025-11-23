CATANIA-LATINA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco più di 16mila presenze, 16.286 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativamente all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Latina, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. Biglietti venduti, 4.206 i biglietti venduti. Numeri inferiori di 270 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Team Altamura il 9 novembre. Presenti nel Settore Ospiti 40 tifosi.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***