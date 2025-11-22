CATANIA-LATINA: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa del match contro il Latina, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania si prevede una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità. Entrando nel dettaglio, poche nubi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 16-17 gradi.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***