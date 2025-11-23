CATANIA 1-0 LATINA: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs LATINA CALCIO
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 9′ Forte
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta (67′ D’Ausilio), Cicerelli (6′ Jimenez, 90′ Stoppa); Forte (67′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Forti, Quiroz, Rolfini.
LATINA (3-5-2): Basti; Parodi (VC), Marenco (C), Calabrese; Ercolano (81′ Quieto), De Ciancio (62′ Pellitteri), Hergheligiu, Riccardi (81′ Fasan), Porro (62′ Pannitteri); Parigi, Di Giovannantonio (72′ Gagliano).
A disp. di Bruno: Mastrantonio, Iosa, Regonesi, De Marchi, Pace, Scravaglieri, Farneti, Ekuban.
ARBITRO: Francesco Zago (Conegliano)
PRIMO ASSISTENTE: Leonardo Tesi (Padova)
SECONDO ASSISTENTE: Carlo De Luca (Merano)
QUARTO UFFICIALE: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
OPERATORE FVS: Giuseppe Minutoli (Messina)
AMMONITI: Porro, Marenco, De Ciancio, Allegretto, Pellitteri
ESPULSI:
NOTE: 6′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 6 – 3
CROSS: 17 – 15
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 6 – 2
TIRI IN PORTA: 5 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 2
TIRI DA FUORI AREA: 4 – 1
TIRI FUORI: 4 – 2
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 2 – 0
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 6 – 3
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 3
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 0 – 1
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 4 – 5
RIMESSE DAL FONDO: 3 – 5
RIMESSE LATERALI: 12 – 13
FUORIGIOCO:
FALLI COMMESSI: 12 – 12
POSSESSO PALLA: 47% – 53%
