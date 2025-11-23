domenica, 23 Novembre 2025
CATANIA-LATINA: valore mercato squadre a confronto

Questo pomeriggio Catania e Latina scenderanno in campo per la quindicesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 3.96 milioni di euro dei pontini.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Daniele Donnarumma (350mila €) e Matteo Di Gennaro (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.1 anni, la più alta del gruppo C.

Per quanto riguarda il parco giocatori del Latina, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Giacomo Parisi (450mila €), Alessio Riccardi (375mila €), Emanuel Ercolano (300mila €), Giulio Parodi (250mila €) e Denis Hergheligiu (250mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 23.8 anni, seconda più bassa del girone C.

