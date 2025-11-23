domenica, 23 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-LATINA (Video): gli highlights della sfida
Catania NewsFocusLega ProMultimediaVideoPrimo Piano

CATANIA-LATINA (Video): gli highlights della sfida

Redazione
By Redazione
0
254
foto Catania FC

Catania in campo contro il Latina allo stadio “Angelo Massimino” per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro sono i padroni di casa a festeggiare la conquista dei tre punti. Catania che, dunque, riscatta immediatamente la sconfitta di Casarano piegando la resistenza di un avversario insidioso. 1-0 il risultato finale maturato alle pendici dell’Etna, decisiva la rete siglata da Forte al 9′ del primo tempo.

Vittoria meritata, etnei che hanno prodotto altre occasioni per raddoppiare ma un pò per sfortuna, demeriti propri e bravura dell’estremo difensore avversario, non sono riusciti a realizzare il bis. Qualche occasione l’ha avuta anche la formazione ospite con Riccardi e Parigi, ma Dini a protezione dei legni non si è fatto sorprendere. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 1-0 Latina, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CORBARI a Telecolor: “Incrociamo le dita per Cicerelli, dobbiamo migliorare in trasferta ed essere sempre sul pezzo”
Articolo successivo
CATANIA WOMEN: colpo esterno, Salernitana affondata
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency