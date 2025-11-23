CATANIA-LATINA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Latina allo stadio “Angelo Massimino” per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro sono i padroni di casa a festeggiare la conquista dei tre punti. Catania che, dunque, riscatta immediatamente la sconfitta di Casarano piegando la resistenza di un avversario insidioso. 1-0 il risultato finale maturato alle pendici dell’Etna, decisiva la rete siglata da Forte al 9′ del primo tempo.

Vittoria meritata, etnei che hanno prodotto altre occasioni per raddoppiare ma un pò per sfortuna, demeriti propri e bravura dell’estremo difensore avversario, non sono riusciti a realizzare il bis. Qualche occasione l’ha avuta anche la formazione ospite con Riccardi e Parigi, ma Dini a protezione dei legni non si è fatto sorprendere. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 1-0 Latina, gli highlights

