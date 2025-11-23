CATANIA-LATINA: vota il migliore rossazzurro in campo

Nuovo impegno di campionato per i rossazzurri. Reduce dalla sconfitta esterna riportata contro il Casarano, il Catania ha affrontato il Latina allo stadio “Angelo Massimino” per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 1-0 in favore della squadra allenata da Domenico Toscano. Ad entrare nel tabellino dei marcatori l’attaccante Francesco Forte, al 9′ del primo tempo.
Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:
