lunedì, 10 Novembre 2025
CATANIA – Meet & Greet: Casasola, Cicerelli, Dini e Pieraccini incontrano i tifosi

foto Catania FC

Domani, martedì 11 novembre dalle ore 18:00 alle 19:00, i calciatori del Catania Tiago Casasola, Emmanuele Cicerelli, Andrea Dini e Simone Pieraccini saranno presenti al Catania FC Official Store in via Vittorio Emanuele II 133, nel cuore di Catania. E’ quanto comunicato in queste ore dalla società etnea, promuovendo l’iniziativa del Meet & Greet – riproposta un anno dopo – attraverso i canali social e sottolineando il fatto che sarà una giornata all’insegna dell’unione, della condivisione e della gioia rossazzurra.

