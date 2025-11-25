CATANIA SOCIAL – Cicerelli: “Darò tutto me stesso per tornare al più presto e più forte di prima”

Le parole di Emmanuele Cicerelli via social, carico più che mai e motivato a tornare in campo più forte di prima: “È difficile condensare in poche parole le emozioni contrastanti che mi percorrono in queste ore, ci tengo però a ringraziare tutti per questo affetto smisurato che mi state dimostrando 🫀 Dovrò stare lontano dal campo per un po’ ma non smetterò un secondo di seguire i miei compagni, con i quali abbiamo creato uno splendido gruppo e di fare il tifo per loro, per voi, per Noi ❤️💙 Vi prometto che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile e più forte di prima💪 A presto❤️❤️“.

