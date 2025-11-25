martedì, 25 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA SOCIAL - Cicerelli: "Darò tutto me stesso per tornare al più...
Catania NewsCatania SocialFocusPrimo Piano

CATANIA SOCIAL – Cicerelli: “Darò tutto me stesso per tornare al più presto e più forte di prima”

Redazione
By Redazione
0
89
foto Catania FC

Le parole di Emmanuele Cicerelli via social, carico più che mai e motivato a tornare in campo più forte di prima: “È difficile condensare in poche parole le emozioni contrastanti che mi percorrono in queste ore, ci tengo però a ringraziare tutti per questo affetto smisurato che mi state dimostrando 🫀 Dovrò stare lontano dal campo per un po’ ma non smetterò un secondo di seguire i miei compagni, con i quali abbiamo creato uno splendido gruppo e di fare il tifo per loro, per voi, per Noi ❤️💙 Vi prometto che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile e più forte di prima💪 A presto❤️❤️.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ROSSAZZURRI IN GIRO: Bocic sarà avversario del Catania al “Curcio”
Articolo successivo
ALFONSO (match analyst): “Catania, grande lavoro a livello difensivo. Squadra con l’elmetto in trincea ma non bisogna steccare fuori casa”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency