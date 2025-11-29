sabato, 29 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA SOCIAL - Cicerelli: "Grazie, amici miei"
Catania NewsCatania SocialFocusPrimo Piano

CATANIA SOCIAL – Cicerelli: “Grazie, amici miei”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Un videomessaggio che l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha definito “toccante”, quello realizzato da Ierardi, Aloi e Cicerelli. La vittoria di Picerno è dedicata proprio a quei calciatori del Catania che attualmente soffrono per stare fuori, a seguito di infortuni di rilevante entità. Francesco Forte, autore del gol-vittoria del Catania, ha esultato in particolare mostrando la maglia di Emmanuele Cicerelli, costretto ad abbandonare il rettangolo verde settimana scorsa dopo l’intervento “killer” di Mattia Porro. Lo stesso Cicerelli, via social, ha ringraziato tutta la squadra per il gesto: “Grazie amici miei”, le sue parole su Instagram. Segno di unione, vicinanza e sostegno di un gruppo che va fortificandosi sempre più nell’ottica di realizzare l’obiettivo comune.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Dobbiamo attaccare da grande squadra. Videomessaggio emozionante, occhi dei ragazzi pieni d’orgoglio”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency