CATANIA SOCIAL – Cicerelli: “Grazie, amici miei”

Un videomessaggio che l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha definito “toccante”, quello realizzato da Ierardi, Aloi e Cicerelli. La vittoria di Picerno è dedicata proprio a quei calciatori del Catania che attualmente soffrono per stare fuori, a seguito di infortuni di rilevante entità. Francesco Forte, autore del gol-vittoria del Catania, ha esultato in particolare mostrando la maglia di Emmanuele Cicerelli, costretto ad abbandonare il rettangolo verde settimana scorsa dopo l’intervento “killer” di Mattia Porro. Lo stesso Cicerelli, via social, ha ringraziato tutta la squadra per il gesto: “Grazie amici miei”, le sue parole su Instagram. Segno di unione, vicinanza e sostegno di un gruppo che va fortificandosi sempre più nell’ottica di realizzare l’obiettivo comune.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***