CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Cambia il vento, noi no! Avanti Catania”

“Cambia il vento, ma noi no! Avanti Catania 🐘❤️💙“. E’ il grido di battaglia di Matteo Di Gennaro, su Instagram. Il vice capitano rossazzurro prende in prestito le parole dello striscione esposto nella Curva Nord dello stadio “Angelo Massimino” durante il vittorioso confronto con il Team Altamura. A conferma di un Catania che non intende affatto mollare la presa. Di Gennaro è stato l’autore del momentaneo 1-0, sbloccando il risultato di una partita non facile, giocata contro un avversario dimostratosi ben organizzato. Episodio determinante che ha spianato la strada verso il raddoppio di Cicerelli e, quindi, la chiusura della gara incamerando tre punti fondamentali.

