CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Contro Tutto e Tutti…”

“Contro Tutto e Tutti.. AVANTI CATANIA 🐘❤️💙“. Così, su Instagram, il vice capitano del Catania Matteo Di Gennaro. Chiaro il rammarico per la sconfitta di Casarano misto a rabbia del difensore rossazzurro, immaginiamo con riferimento anche alla contestatissima direzione dell’arbitro Frasynyak e agli episodi arbitrali favorevoli, invece, ad altre compagini direttamente in lotta per la promozione in Serie B nella 14/a giornata. Di Gennaro appare, comunque, ancor più carico e motivato in vista del prosieguo del campionato. Nella consapevolezza che c’è da migliorare e da rialzare la testa, a partire dal prossimo impegno casalingo con il Latina.

