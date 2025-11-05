CATANIA-TEAM ALTAMURA: Curva Nord esaurita

mercoledì, 5 Novembre 2025
Biglietti in prevendita da lunedì pomeriggio, con una novità: la Curva Nord – con una capienza superiore alle 6mila unità – ha già fatto registrare il tutto esaurito. Non è più possibile acquistare tagliandi nel settore in questione dello stadio “Angelo Massimino”, dove domenica alle 14:30 scenderanno in campo Catania e Team Altamura per la 13/a giornata del girone C di Serie C. Negli altri settori dell’impianto sportivo, invece, è bassa la disponibilità di tagliandi per quanto concerne la Tribuna A inferiore e la Curva Sud, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 19:00 di mercoledì 5 Novembre.

