domenica, 9 Novembre 2025
CATANIA-TEAM ALTAMURA: ecco le formazioni ufficiali

foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Catania e Team Altamura, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la 13/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta una modifica all’undici di partenza rispetto agli ultimi vittoriosi confronti, inserendo Caturano al posto di Forte, che parte dalla panchina. Si tratta della prima volta da titolare in rossazzurro per l’ex centravanti del Potenza. Modulo di base, 3-4-2-1. Tra le fila del Team Altamura, Devis Mangia schiera in avanti l’ex Curcio insieme con Rosafio e Simone

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Caturano.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Doni, Corbari, Forti, Quiroz, D’Ausilio, Stoppa, Jimenez, Forte, Rolfini.
TEAM ALTAMURA (3-4-2-1): Viola; Zazza, Silletti (C), Lepore; Mogentale, Nazzaro, Dipinto N. (VC), Grande; Rosafio, Curcio; Simone.
A disp. di Mangia: Spina, Dipinto F., Esposito, Poli, Nicolao, Ortisi, Mbaye, Franco, Crimi, Peschetola, Dimola, Florio.

