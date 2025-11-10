lunedì, 10 Novembre 2025
CATANIA-TEAM ALTAMURA: gesti di sportività tra i tifosi delle due squadre

C’è un aspetto che merita di essere sottolineato, a proposito del confronto che ha visto il Catania incamerare i tre punti contro il Team Altamura. Riguarda l’esempio di sportività dei tifosi della squadra ospite, con gesti contraccambiati dai supporter etnei. Qualche tifoso del Catania ha fatto notare attraverso la pagina Facebook ufficiale del club pugliesse che a fine gara, al giro di campo dei calciatori rossazzurri, questi hanno ricevuto applausi anche dal settore riservato agli ospiti.

L’applauso è stato ricambiato dalla Curva Nord, ma anche altri settori dello stadio hanno applaudito la squadra allenata da Devis Mangia per la prestazione offerta. Sono state inoltre apprezzate la correttezza ed il calore dei supporter altamurani, presenti al “Massimino” in 131 unità. Sui social non mancano, poi, commenti da Altamura a sottolineare come i tifosi del Catania si siano dimostrati “i migliori sportivi di tutto il girone C”.

