CATANIA 2-0 TEAM ALTAMURA: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs TEAM ALTAMURA
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 71′ Di Gennaro, 76′ Cicerelli
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini (64′ Corbari), Di Tacchio (C), Donnarumma (85′ Allegretto); Lunetta (63′ D’Ausilio), Cicerelli (82′ Jimenez); Caturano (63′ Forte).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Forti, Quiroz, Stoppa, Rolfini.
TEAM ALTAMURA (3-4-2-1): Viola; Zazza, Silletti (C), Lepore; Mogentale, Nazzaro (66′ Franco), Dipinto N. (VC) (79′ Crimi), Grande (78′ Florio); Rosafio, Curcio (89′ Nicolao); Simone (66′ Ortisi).
A disp. di Mangia: Spina, Dipinto F., Esposito, Poli, Nicolao, Mbaye, Peschetola, Dimola.
ARBITRO: Gabriele Sacchi (Macerata)
PRIMO ASSISTENTE: Nicola Morea (Molfetta)
SECONDO ASSISTENTE: Cosimo Schirinzi (Casarano)
QUARTO UFFICIALE: Dario Madonia (Palermo)
OPERATORE FVS: Giuseppe Minutoli (Messina)
AMMONITI: Silletti, Rosafio
ESPULSI:
NOTE: 4′ di recupero s.t.; 6′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 8 – 5
CROSS: 27 – 15
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 11 – 3
TIRI IN PORTA: 4 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 8 – 2
TIRI DA FUORI AREA: 0 – 1
TIRI FUORI: 4 – 2
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 0
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 0
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE:
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 2
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 4 – 5
RIMESSE DAL FONDO: 5 – 4
RIMESSE LATERALI: 15 – 12
FUORIGIOCO: 3 – 0
FALLI COMMESSI: 7 – 16
POSSESSO PALLA: 56% – 44%
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***