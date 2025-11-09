domenica, 9 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA - TEAM ALTAMURA (Video): gli highlights della sfida
Catania NewsFocusLega ProMultimediaVideoPrimo Piano

CATANIA – TEAM ALTAMURA (Video): gli highlights della sfida

Redazione
By Redazione
0
322
foto Catania FC

Catania in campo contro il Team Altamura allo stadio “Angelo Massimino” per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro sono i rossazzurri a sorridere per la conquista dei tre punti. La squadra di Toscano voleva fortemente la vittoria, l’ha trovato dopo il pareggio beffardo di Caserta. 2-0 il risultato finale con reti messe a segno da Di Gennaro e Cicerelli.

Partita nel complesso piuttosto equilibrata nel primo tempo, con poche emozioni e qualche episodio arbitrale discutibile. Nella ripresa ritmi più elevati, anche grazie all’ingresso dei nuovi entrati. Il match si sblocca al minuto 71 con l’inserimento vincente di Di Gennaro su cross di Casasola. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio di Cicerelli che chiude, di fatto, la gara. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 2-0 Team Altamura, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DI GENNARO a Telecolor: “Ci sentiamo forti ma siamo anche molto umili. Il nostro un gruppo vero”
Articolo successivo
SERIE C: risultati e classifica, vince anche il Benevento. Ora riflettori puntati su Salernitana-Crotone
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency