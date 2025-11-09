CATANIA – TEAM ALTAMURA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Team Altamura allo stadio “Angelo Massimino” per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro sono i rossazzurri a sorridere per la conquista dei tre punti. La squadra di Toscano voleva fortemente la vittoria, l’ha trovato dopo il pareggio beffardo di Caserta. 2-0 il risultato finale con reti messe a segno da Di Gennaro e Cicerelli.
Partita nel complesso piuttosto equilibrata nel primo tempo, con poche emozioni e qualche episodio arbitrale discutibile. Nella ripresa ritmi più elevati, anche grazie all’ingresso dei nuovi entrati. Il match si sblocca al minuto 71 con l’inserimento vincente di Di Gennaro su cross di Casasola. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio di Cicerelli che chiude, di fatto, la gara. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.
VIDEO: Catania 2-0 Team Altamura, gli highlights
