domenica, 9 Novembre 2025
CATANIA-TEAM ALTAMURA: vota il migliore rossazzurro in campo

foto Catania FC

Nuovo impegno di campionato per i rossazzurri. Reduce dal pareggio in rimonta subìto sul campo della Casertana, il Catania ha affrontato il Team Altamura allo stadio “Angelo Massimino” per la 13/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-0 in favore della squadra allenata da mister Domenico Toscano grazie ai gol nella ripresa di Di Gennaro e Cicerelli.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

