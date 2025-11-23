domenica, 23 Novembre 2025
Femminile Catania

CATANIA WOMEN: colpo esterno, Salernitana affondata

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Grazie alla quinta vittoria in sei giornate, secondo successo consecutivo, il Catania Women conquista la vetta della classifica agganciando la Salernitana, sconfitta oggi per 2-0 al “Giannattasio”. In Campania, le rossazzurre hanno sfoderato una prestazione impeccabile sotto l’aspetto dell’attenzione e della concretezza, imponendosi con merito sulla capolista. Dopo una prima frazione molto combattuta, le etnee si sono espresse in crescendo, realizzando due calci di rigore concessi per irregolarità ai danni di Giulia Martinelli e Vittoria Musumeci: a segno con freddezza, dal dischetto, Alessia Cammarata e Virginia Basilotta. Domenica 30 novembre, per le ragazze allenate da Silvestro Reitano, match tra le mura amiche contro la Virtus Marsala.  

Serie C Femminile – Girone D, sesta giornata 
Domenica 23 novembre – Stadio “Gregorio Giannattasio” di Giffoni Sei Casali (Salerno)

Salernitana-Catania 0-2
Reti: st 6° Cammarata su rigore, 19° Basilotta su rigore.

Salernitana: 12 Sassi; 4 Deschamps (21°st 66 Minella), 6 Cicchinelli (42°st 33 Genovese), 7 Vergari, 10 Klai, 11 Colonnese, 17 Ferrentino, 21 Apicella (K), 24 De Lucia (VK), 32 Maddaluno (32°st 20 Mercede), 77 Manca (10°st 23 Buechel). A disposizione: 1 Fusco; 13 Giurbino, 16 Orefice, 19 Abate, 90 Rianna. Allenatore: Mariano Turco.

Catania: 71 Macera; 6 Risina (VK), 7 Basilotta, 10 Cammarata (K) (45°st 8 Barbarino), 11 Martinelli (36°st 9 Sciuto), 12 Fiorella (VK), 18 Musolino, 19 Musumeci (42°st 4 Lanteri), 22 Panarello, 30 Vacchino (47°st 17 Milazzo), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 2 Pietrini, 14 Russo, 20 Ferlito, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.

Ammonizioni: De Lucia, Deschamps (S); Basilotta, Fiorella (C).
Espulsa De Lucia (S) per somma di ammonizioni al 40°st.
Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.
Arbitro: Pietro Veneroso (Sapri).
Assistenti: Enrico Palma (Napoli) e Luigi Florio (Sala Consilina).

