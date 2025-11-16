CATANIA WOMEN: poker ai danni del Matera, mantenuto il secondo posto in classifica

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Quarta vittoria in campionato per il Catania Women, che s’impone per 4-1 sul Matera Città dei Sassi e mantiene il secondo posto in classifica a tre lunghezze dalla vetta. Gara a lungo in equilibrio nella prima frazione, Irene Divittorio sblocca il risultato nel finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, accelerazione vincente e convincente: Giulia Martinelli firma una doppietta, inframezzata dalle reti della Ryan per le ospiti e di Alessia Cammarata. Domenica 23 novembre, per le ragazze allenate da Silvestro Reitano, match in trasferta con la Salernitana capolista.

Serie C Femminile – Girone D, quinta giornata

Domenica 16 novembre – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Matera Città dei Sassi 4-1

Reti: pt 38° Divittorio; st 4° Martinelli, 7° Ryan (M), 15° Cammarata, 17° Martinelli.

Catania: 71 Macera; 6 Risina (43°st 17 Milazzo), 7 Basilotta, 10 Cammarata (K) (30°st 9 Sciuto), 11 Martinelli (42°st 8 Barbarino), 12 Fiorella (VK), 18 Musolino, 19 Musumeci (40°st 20 Ferlito), 22 Panarello, 30 Vacchino (34°st 14 Russo), 77 Divittorio. A disposizione: 46 Catania; 16 Crimi, 25 Ardita, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.

Matera Città dei Sassi: 1 Koota; 3 Schino, 4 Bartolacci, 5 Trotta (VK), 6 Cinieri, 8 Rossi (K), 11 Tadina, 13 Ryan (43°st 9 D’Ambrosio), 18 Thawley, 19 Sousa, 20 Miani. A disposizione: 7 Biagi, 17 Senigaglia. Allenatore: Giuseppe Lanzolla.

Ammonizione: Ryan (M).

Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Arbitro: Christian Maria Siragusa (Acireale).

Assistenti: Giordano Raciti (Acireale) e Giovanni Mangano (Acireale).

