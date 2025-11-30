domenica, 30 Novembre 2025
HomeFemminile CataniaCATANIA WOMEN: tris di vittorie consecutive
Femminile Catania

CATANIA WOMEN: tris di vittorie consecutive

Redazione
By Redazione
0
36
foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Terza vittoria consecutiva per il Catania Women, che regola la Virtus Marsala con un gol per tempo e mantiene il comando, adesso in solitudine, nel girone D del campionato di Serie C femminile. A segno Carlotta Sciuto su assist di Vittoria Musumeci nella prima frazione e Giulia Martinelli, a coronamento di una bella azione corale, nella ripresa. Sabato 6 dicembre, al “Lorenzon” di Rende, sfida al Cosenza per gli ottavi di finale in gara unica della Coppa Italia Serie C. In campionato, dopo la sosta, le ragazze allenate da Silvestro Reitano torneranno in campo domenica 14 dicembre, in trasferta, per lo scontro al vertice con l’Academy Abatese, attualmente seconda con Palermo e Salernitana.

Serie C Femminile – Girone D, settima giornata 
Domenica 30 novembre – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Virtus Marsala 2-0
Reti: pt 31° Sciuto; st 26° Martinelli.

Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K), 6 Risina, 7 Basilotta (7°st 4 Lanteri), 9 Sciuto (20°st 17 Milazzo), 10 Cammarata (VK), 11 Martinelli (39°st 16 Crimi), 12 Fiorella, 19 Musumeci (24°st 30 Vacchino), 20 Ferlito (15°st 8 Barbarino), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 14 Russo, 21 De Leo, 27 Buscemi. Allenatore: Silvestro Reitano.

Virtus Marsala: 51 Barbara; 3 Di Napoli, 7 Sciacca, 10 Caporelli, 11 Pisciotta (VK), 17 Termine (K) (43°st 8 Adamo), 18 Musumeci, 20 Giacalone (11°st 6 Fodera), 21 Randazzo, 37 Bahloul, 90 Pipitone. A disposizione: 98 D’Angelo; 36 Giacalone. Allenatrice: Valeria Anteri.

Tempi di recupero: pt 0’; st 5’.
Arbitro: Danilo Bonaventura (Acireale).
Assistenti: Elena Sedda (Catania) e Vito Andrea Parisi (Catania).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: Catania a +5 sul Cosenza, adesso riflettori puntati su Benevento-Salernitana
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, il risultato è quello che conta. La Juve Stabia insegna…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency