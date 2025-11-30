CATANIA WOMEN: tris di vittorie consecutive

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Terza vittoria consecutiva per il Catania Women, che regola la Virtus Marsala con un gol per tempo e mantiene il comando, adesso in solitudine, nel girone D del campionato di Serie C femminile. A segno Carlotta Sciuto su assist di Vittoria Musumeci nella prima frazione e Giulia Martinelli, a coronamento di una bella azione corale, nella ripresa. Sabato 6 dicembre, al “Lorenzon” di Rende, sfida al Cosenza per gli ottavi di finale in gara unica della Coppa Italia Serie C. In campionato, dopo la sosta, le ragazze allenate da Silvestro Reitano torneranno in campo domenica 14 dicembre, in trasferta, per lo scontro al vertice con l’Academy Abatese, attualmente seconda con Palermo e Salernitana.

Serie C Femminile – Girone D, settima giornata

Domenica 30 novembre – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Virtus Marsala 2-0

Reti: pt 31° Sciuto; st 26° Martinelli.

Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K), 6 Risina, 7 Basilotta (7°st 4 Lanteri), 9 Sciuto (20°st 17 Milazzo), 10 Cammarata (VK), 11 Martinelli (39°st 16 Crimi), 12 Fiorella, 19 Musumeci (24°st 30 Vacchino), 20 Ferlito (15°st 8 Barbarino), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 14 Russo, 21 De Leo, 27 Buscemi. Allenatore: Silvestro Reitano.

Virtus Marsala: 51 Barbara; 3 Di Napoli, 7 Sciacca, 10 Caporelli, 11 Pisciotta (VK), 17 Termine (K) (43°st 8 Adamo), 18 Musumeci, 20 Giacalone (11°st 6 Fodera), 21 Randazzo, 37 Bahloul, 90 Pipitone. A disposizione: 98 D’Angelo; 36 Giacalone. Allenatrice: Valeria Anteri.

Tempi di recupero: pt 0’; st 5’.

Arbitro: Danilo Bonaventura (Acireale).

Assistenti: Elena Sedda (Catania) e Vito Andrea Parisi (Catania).

