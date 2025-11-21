venerdì, 21 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATURANO: è il momento di sbloccarsi? Il Latina una delle sue "vittime"...
Catania NewsIl PersonaggioCuriositàLega ProPrimo PianoStatistiche

CATURANO: è il momento di sbloccarsi? Il Latina una delle sue “vittime” preferite

Redazione
By Redazione
0
151
foto Catania FC

Bomber capace di assicurare in carriera un numero elevato di gol, al momento Salvatore Caturano è a secco di reti con la maglia del Catania. L’ex attaccante del Potenza continua la ricerca del suo primo centro in maglia rossazzurra. Domenica pomeriggio si presenta l’occasione per farlo davanti ai propri tifosi, quando il Catania sfiderà il Latina. L’avversario pontino, peraltro, rappresenta una delle sue ‘vittime’ preferite, andando a segno Caturano 4 volte su 10 gare giocate contro il Latina.

La difesa laziale è la sesta più perforata da Caturano dopo i 5 gol rifilati ad Avellino, AZ Picerno, Juve Stabia e le 6 reti inflitte a Monopoli (6) e Sorrento (7). Le ultime due volte nelle quali Caturano è entrato nel tabellino dei marcatori al cospetto del Latina vestiva la maglia del Potenza, contribuendo alla vittoria per 3-0 e 5-1 (doppietta) in Serie C nelle stagioni 2022/23 e 2024/25. E’ arrivato il momento di sbloccarsi per l’esperta punta napoletana? Il Catania ha bisogno certamente anche dei suoi gol per proseguire la caccia al primato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: difesa ok ma qualche difficoltà in zona gol nelle ultime 5 partite. I numeri a confronto nel girone C
Articolo successivo
REPORT MEDICO: altra tegola, Ierardi si sottoporrà ad intervento chirurgico
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency