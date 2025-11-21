CATURANO: è il momento di sbloccarsi? Il Latina una delle sue “vittime” preferite

Bomber capace di assicurare in carriera un numero elevato di gol, al momento Salvatore Caturano è a secco di reti con la maglia del Catania. L’ex attaccante del Potenza continua la ricerca del suo primo centro in maglia rossazzurra. Domenica pomeriggio si presenta l’occasione per farlo davanti ai propri tifosi, quando il Catania sfiderà il Latina. L’avversario pontino, peraltro, rappresenta una delle sue ‘vittime’ preferite, andando a segno Caturano 4 volte su 10 gare giocate contro il Latina.

La difesa laziale è la sesta più perforata da Caturano dopo i 5 gol rifilati ad Avellino, AZ Picerno, Juve Stabia e le 6 reti inflitte a Monopoli (6) e Sorrento (7). Le ultime due volte nelle quali Caturano è entrato nel tabellino dei marcatori al cospetto del Latina vestiva la maglia del Potenza, contribuendo alla vittoria per 3-0 e 5-1 (doppietta) in Serie C nelle stagioni 2022/23 e 2024/25. E’ arrivato il momento di sbloccarsi per l’esperta punta napoletana? Il Catania ha bisogno certamente anche dei suoi gol per proseguire la caccia al primato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***